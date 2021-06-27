Россиянка оказалась одна в самолете из Турции

«Ситуация, конечно интересная - с тем, как все это быстро распространилось, очень много разных комментариев. Мне кажется люди отреагировали более бурно, чем я и бортпроводники, которые были сначала в шоке», - рассказала Филина.
«Меня даже спрашивали, потанцевала ли я. Но нет, я в основном сидела на своем месте, гуляла, общалась с персоналом, смотрела в небо. Бортпроводники сказали, что я могу выбрать любое место, лежать, стоять где хочу. Отнеслись ко мне как к особой персоне: напоили, накормили, все рассказали. Так что они молодцы, отработали по полной», - отметила девушка.