России грозит новый локдаун: «Вирус набирает скорость»

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — сказала Вуйнович.

По ее мнению, только вакцинация снижает вероятность передачи вируса и облегчает болезнь в случае заражения. При этом нужны дополнительные меры для снижения распространения нового штамма, считает представитель ВОЗ.

Она утверждает, что «дельта» штамм поражает много клеток, а также человек может заразить больше людей и гораздо быстрее.

«Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость», - добавила Вуйнович.

Новый штамм коронавируса - «дельта» - выявили в Индии в октябре 2020 года. С тех пор его обнаруживают по всему миру. 20 июня поступили сообщения о мутации данного штамма, которую назвали «дельта плюс».