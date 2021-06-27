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России грозит новый локдаун: «Вирус набирает скорость»

Ювелина Бернст
34 минуты назад
Необходимо максимально быстро среагировать на новый штамм коронавируса «дельта плюс», иначе единственным способом сдержать инфекцию станет локдаун, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России (ВОЗ) Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — сказала Вуйнович.
По ее мнению, только вакцинация снижает вероятность передачи вируса и облегчает болезнь в случае заражения. При этом нужны дополнительные меры для снижения распространения нового штамма, считает представитель ВОЗ.
Она утверждает, что «дельта» штамм поражает много клеток, а также человек может заразить больше людей и гораздо быстрее.
«Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость», - добавила Вуйнович.
Новый штамм коронавируса - «дельта» - выявили в Индии в октябре 2020 года. С тех пор его обнаруживают по всему миру. 20 июня поступили сообщения о мутации данного штамма, которую назвали «дельта плюс».
По данным замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, в России выявлен первый зараженный штаммом "дельта плюс". Роспотребнадзор проверяет эту информацию.
Общество,Видео,Мелита Вуйнович,ВОЗ,Роспотребнадзор,Россия,
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