России грозит новый локдаун: «Вирус набирает скорость»

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — сказала Вуйнович.
По ее мнению, только вакцинация снижает вероятность передачи вируса и облегчает болезнь в случае заражения. При этом нужны дополнительные меры для снижения распространения нового штамма, считает представитель ВОЗ.
Она утверждает, что «дельта» штамм поражает много клеток, а также человек может заразить больше людей и гораздо быстрее.
«Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость», - добавила Вуйнович.
Новый штамм коронавируса - «дельта» - выявили в Индии в октябре 2020 года. С тех пор его обнаруживают по всему миру. 20 июня поступили сообщения о мутации данного штамма, которую назвали «дельта плюс».
По данным замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарьи Даниленко, в России выявлен первый зараженный штаммом "дельта плюс". Роспотребнадзор
проверяет эту информацию.