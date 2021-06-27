20 538 новых случаев COVID выявили в России

В России
выявили 20 538 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 12 728 человек, скончались 599.
Наибольший прирост был отмечен в Москве (6 723), Московской области (2 608), Петербурге (1 298), Нижегородской области (334) и Бурятии (305).
За весь период пандемии зафиксирован 5 451 291 случай коронавируса в 85 российских регионах, умерли 133 282 пациента, выздоровели 4 956 714.
Днем ранее сообщалось о 21 665 случаев коронавируса в России.