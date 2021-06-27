20 538 новых случаев COVID выявили в России

России выявили 20 538 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

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Также за прошедший день вылечились 12 728 человек, скончались 599.

Наибольший прирост был отмечен в Москве (6 723), Московской области (2 608), Петербурге (1 298), Нижегородской области (334) и Бурятии (305).

За весь период пандемии зафиксирован 5 451 291 случай коронавируса в 85 российских регионах, умерли 133 282 пациента, выздоровели 4 956 714.