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В России выявили еще 20 538 случаев коронавируса

Газета.Ru
47 минут назад
В России выявили 20 538 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
20 538 новых случаев COVID выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также за прошедший день вылечились 12 728 человек, скончались 599.
Наибольший прирост был отмечен в Москве (6 723), Московской области (2 608), Петербурге (1 298), Нижегородской области (334) и Бурятии (305).
За весь период пандемии зафиксирован 5 451 291 случай коронавируса в 85 российских регионах, умерли 133 282 пациента, выздоровели 4 956 714.
Днем ранее сообщалось о 21 665 случаев коронавируса в России.
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