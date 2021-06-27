В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россияне стали указывать вакцинацию от Ковида в резюме

Deita.ru
27 минут назад
Число россиян, которые решили указать в своём резюме о том, что они сделали прививку от коронавируса, перевалило за 10 тысяч. Об этом рассказали представители сервиса hh.ru, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на агентство.
Россияне начали указывать вакцинацию от COVID в резюме
Фото: Deita.ruDeita.ru
По информации специалистов, с начала года число компаний, которые стали требовать от соискателей наличия ПЦР-теста или вакцинации от коронавируса, выросло на 58%. К началу июля их количество достигло 2000. В этой связи, как отмечают эксперты, прививка от коронавируса стала дополнительным плюсом для соискателей в части конкуренции с другими претендентами. Вместе с тем, подобные требования обошли стороной такие сферы как IT, госслужба и страхование. Более того, как рассказала руководитель HR агентства Forward Татьяна Баданова, пока среди работодателей всё ещё нет прямого запроса на привитых сотрудников. Вместе с тем, она не исключила, что появление такого пункта станет обязательным со временем.
Ранее стало известно о том, что Минтруд разрешил российским работодателям отстранять от работы россиян, нежелающих прививаться от коронавируса.
Общество,Татьяна Баданова,Минтруд,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители