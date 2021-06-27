Россияне начали указывать вакцинацию от COVID в резюме

По информации специалистов, с начала года число компаний, которые стали требовать от соискателей наличия ПЦР-теста или вакцинации от коронавируса, выросло на 58%. К началу июля их количество достигло 2000. В этой связи, как отмечают эксперты, прививка от коронавируса стала дополнительным плюсом для соискателей в части конкуренции с другими претендентами. Вместе с тем, подобные требования обошли стороной такие сферы как IT, госслужба и страхование. Более того, как рассказала руководитель HR агентства Forward Татьяна Баданова
, пока среди работодателей всё ещё нет прямого запроса на привитых сотрудников. Вместе с тем, она не исключила, что появление такого пункта станет обязательным со временем.