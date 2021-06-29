Джордж Мартин пообещал другой финал «Игре престолов»

Мартин признался, что был удивлен скоростью съемок сериала, и когда его исходный материал опередили, он почувствовал, что движется в несколько другом направлении. «Итак, я все еще работаю над книгой, и вы увидите исключительно мой конец истории, когда она выйдет», — сказал он.