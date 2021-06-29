Джордж Мартин пообещал другой финал «Игре престолов»

Писатель рассказал, каким неожиданным стал для него конец сериала. «Когда они начали съемки, у меня было четыре книги в печати, а пятая вышла как раз в то время, когда сериал начинался в 2011 году. У меня была фора в пять книг, а это, как вы знаете, гигантские книги. Я никогда не думал, что они догонят меня, но они догнали. Они догнали меня и прошли дальше», — посетовал писатель. За время телесериала Мартин
смог выпустить только один том серии. А когда сериал закончился так, как придумали в HBO, фанаты долго негодовали и пеняли Мартину за медленный выпуск книг.