Врач назвал главное противопоказание к вакцинации от COVID

Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али. Среди других противопоказаний, объяснил врач, обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент прививки, включая инфекционные. Он также объяснил, что жара при вакцинации переносится нормально, если такая погода и ранее никак не влияла на самочувствие.