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Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля

Lenta.ru
1 час назад
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля. Об этом сообщает «Российская газета».
Новые изменения в законах вступают в силу с 1 июля
Фото: ТАССТАСС
По информации издания, теперь все регионы получат право вводить налог для самозанятых граждан. Сейчас в эксперименте участвуют лишь 23 российских региона из 85. Присоединяться к эксперименту или нет, регионы решат самостоятельно. Сообщается, что президент России Владимир Путин также поручил снизить возраст для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.
Цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут с июля на 2,4 — 6,5 процента в зависимости от региона. Сильнее всего услуги ЖКХ подорожают на Северном Кавказе: в Чеченской Республике до 6,5 процента, в Кабардино-Балкарской Республике — на 5,4 процента, в Дагестане — на 5,2 процента.
С 1 июля обслуживание, ремонт и замена электросчетчиков будут проводиться за счет энергетических компаний. Гражданам нужно только следить за сохранностью приборов, пояснили в Минэнерго.
С начала следующего месяца для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами с помощью электронного реестра Автомобильные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными. Для получения права на бесплатную парковку инвалиды или их законные представители должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении транспортного средства в реестр, сообщили в Минтруде.
С 1 июля пенсионерам, опекающим несовершеннолетних детей, возобновят индексацию страховых пенсий. По предварительным оценкам, индексация охватит 45,8 тысячи приемных родителей пенсионеров.
Ранее сообщалось, что в России с июля ужесточат правила техосмотра подержанных автомобилей, ввозимых из заграницы. Раньше часть процедур по проверке была удаленной и заключалась в предоставлении фотографий. Теперь же подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны будут проверяться в испытательных лабораториях.
Общество,Владимир Путин,Минэнерго,
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