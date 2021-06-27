Новые изменения в законах вступают в силу с 1 июля

Цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут с июля на 2,4 — 6,5 процента в зависимости от региона. Сильнее всего услуги ЖКХ подорожают на Северном Кавказе: в Чеченской Республике до 6,5 процента, в Кабардино-Балкарской Республике — на 5,4 процента, в Дагестане — на 5,2 процента.

С начала следующего месяца для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами с помощью электронного реестра Автомобильные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными. Для получения права на бесплатную парковку инвалиды или их законные представители должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении транспортного средства в реестр, сообщили в Минтруде.