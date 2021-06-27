В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом "дельта плюс"

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала "тревожной" ситуацию с новым индийским штаммом коронавируса "дельта плюс". Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". По ее словам, эта разновидность COVID-19 поражает очень много клеток, а человек, заразившийся таким штаммом, "может заразить больше людей" и сделать это "гораздо быстрее".

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"Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость... Надо сейчас реагировать", - сказала Вуйнович.

Она также заявила, что необходимо предпринять усилия для борьбы со штаммом "дельта плюс", иначе придется ввести локдаун.

"Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с "дельтой" недостаточно", - пояснила специалист.

Ранее ВОЗ предупредила о высокой вероятности заразиться штаммом "дельта плюс" от прохожего на улице. До этого заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что образец с новой мутацией коронавируса из Индии — "дельта плюс" — был обнаружен в России в апреле текущего года.