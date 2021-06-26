Моргенштерн выдал секреты депутата Госдумы: "Общий наркодилер"

Этот депутат подавал в суд на Моргенштерна, обвиняя в развращении общества, рассказал рэпер.

Также Моргенштерн спросил своих подписчиков, когда они видели от этого депутата настоящее добро, «а не «добрецо» перед выборами в Госдуму».