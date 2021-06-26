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Моргенштерн выдал секреты депутата Госдумы: "Общий наркодилер"

Ювелина Бернст
48 минут назад
Рэпер Моргенштерн намекнул, что один из кандидатов в депутаты Госдумы, который примет участие в выборах 19 сентября, принимает наркотики и пользуется услугами проституток и употребляет наркотики. Об этом артист сообщил в сториз на своей странице в Instagram.
Моргенштерн выдал секреты депутата Госдумы: "Общий наркодилер"
Фото: ТАССТАСС
Этот депутат подавал в суд на Моргенштерна, обвиняя в развращении общества, рассказал рэпер.
«У нас с тобой много общего. Как минимум один общий сутенер и наркодилер. Птичка напела», — написал артист.
Также Моргенштерн спросил своих подписчиков, когда они видели от этого депутата настоящее добро, «а не «добрецо» перед выборами в Госдуму».
Артист также отметил, что не хотел уделять внимание данному депутату.
«Но ему верят люди, и я хочу, чтобы они проснулись», - добавил рэпер.
Деятельность Моргенштерна критиковали несколько депутатов Госдумы. Глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов просил проверить клип рэпера на наличие экстремизма. Зампредседателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал Моргенштерна «беспринципным и алчным циником», который предал молодежь. А член Общественной палаты России, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов обвинил рэпера в пропаганде наркотиков. После этого артист был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ.
Общество,Сергей Гаврилов,Дмитрий Носов,Общественная палата России,Госдума,
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