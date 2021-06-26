Моргенштерн выдал секреты депутата Госдумы: "Общий наркодилер"

Деятельность Моргенштерна критиковали несколько депутатов Госдумы. Глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
просил проверить клип рэпера на наличие экстремизма. Зампредседателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал Моргенштерна «беспринципным и алчным циником», который предал молодежь. А член Общественной палаты России
, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов
обвинил рэпера в пропаганде наркотиков. После этого артист был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ.