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Более 70 человек заразились коронавирусом в детском лагере в Туве

Газета.Ru
1 час назад
Более 70 человек заразились коронавирусом в детском лагере «Байлак» в Туве, сообщается на сайте республиканского министерства здравоохранения.
Более 70 человек заразились COVID в детском лагере в Туве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На текущей неделе в лагере был зафиксирован первый случай COVID-19 у одного из детей, после этого в лагере ввели ограничительные меры. После этого положительный результат теста на коронавирус получили 66 детей и восемь сотрудников лагеря.
Заболевшие будут размещены в Аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения, детей и сотрудников с отрицательным результатом теста на коронавирус переведут в общежитие Строительного техникума.
Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у шести детей в лагере «Артек». Позже стало известно уже о 12 заболевших. В обсерватор были помещены 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с заразившимися COVID-19.
За весь период пандемии в России выявлено более 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 132 тыс. заболевших скончались.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Общество,Российский фонд прямых инвестиций,
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