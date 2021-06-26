Мясников назвал главную ошибку худеющих россиян

Врач и ТВ-ведущий Александр Мясников рассказал о главной ошибке россиян, ведущей к лишнему весу. Мнение эксперта приводят «Вести».

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«Самая главная ошибка, которая приводит к набору веса, – это быстрое снижение веса», - сказал Мясников.

По его словам, в этом случае наступает дисбаланс гормональной системы. В итоге организм реагирует парадоксальным набором веса.

Мясников объяснил, что надо руководствоваться простым принципом: нельзя худеть стремительно.

«Я много раз говорил, что за три месяца это должно быть всего пять процентов от исходного веса, и тогда это пойдет незаметно для гормональной системы», — сказал он.

Медик предложил ставить реалистичные цели и терять вес постепенно. В этом случае удастся избежать и проблем с гормональной системой, и не получить несколько лишних килограммов.