Жители курортов пожаловались на «полуголых» россиян: «идут, трясут»

В сети стали появляться возмущения южан насчет поведения курортников. В частности, местные жители недоумевают, почему отдыхающие ходят по улицам в купальниках.

С ней согласились, отметив, что туристы потеряли стыд, совесть и уважение к окружающим.

Тем временем, активисты экологической защиты обеспокоены огромным количеством мусора в Кондуках Тульской области. Туристы оставляют после себя «горы мусора», вырубают деревья и срезают кору с молодых берез. О такой же проблеме заявляют жители Балтийска Калининградской области. А власти Крыма удивляются поведению туристов, которые купаются в Черном море возле Ялты, несмотря на запрет, введенный после наводнения на юге полуострова.