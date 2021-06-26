Жители курортов пожаловались на «полуголых» россиян: «идут, трясут»

Жители российский курортов высказывают недовольство насчет поведения туристов, передает
«Царьград».
В условиях пандемии коронавируса южные курорты России
столкнулись с наплывом туристов.
В сети стали появляться возмущения южан насчет поведения курортников. В частности, местные жители недоумевают, почему отдыхающие ходят по улицам в купальниках.
Многие высказывают мнение, что смотреть на "полуголые тела" неприятно.
"Это даже не стыдно. Это противно. Что же так себя вести? Надень что-нибудь и иди себе... Идут, трясут..." – заявил один из южан.
С ней согласились, отметив, что туристы потеряли стыд, совесть и уважение к окружающим.
"Противно. Фу. Люди потеряли стыд", "Тоже не понимаю почему бы не одеться, вы же по своему городу в трусах не ходите", - пишут местные жители.
Тем временем, активисты экологической защиты обеспокоены огромным количеством мусора в Кондуках Тульской области. Туристы оставляют после себя «горы мусора», вырубают деревья и срезают кору с молодых берез. О такой же проблеме заявляют жители Балтийска Калининградской области. А власти Крыма удивляются поведению туристов, которые купаются в Черном море возле Ялты, несмотря на запрет, введенный после наводнения на юге полуострова.