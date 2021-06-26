Ситуация под контролем: ВОЗ оценила вероятность пандемии «черной плесени» в России

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A. AP Photo/Mahesh Kumar A.

«Я не ожидаю большой эпидемии (мукормикоза), но нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то "черная плесень" или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения», - сказала Вуйнович.

Она призвала следить за стерильностью в медучреждениях, поскольку грибки находятся повсюду и системное грибковое заболевание возможно при снижении иммунитета.

При тяжелом течении COVID-19 медики лечат кортикостероидами, гормонами, которые направлены на снижение цитокинового шторма – масштабного ответа иммунной системы, гипервоспалительной реакции, разрушающей не только вирус, но и собственный организм. Это приводит к резкому снижению иммунной защиты, чем пользуются возбудители других инфекций.

Правительство Индии призвало власти регионов объявить мукормикоз эпидемией., Общее число заразившихся составляет около 12 тысяч. Инфекцию диагностируют у пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение длительного времени получали стероиды или кислородную поддержку.