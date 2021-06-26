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Эпиодемиолог: «Алые паруса» отольются Петербургу кровавыми слезами

Ювелина Бернст
1 час назад
Эпидемиолог Василий Власов оценил последствия проведения в Санкт-Петербурге праздника выпускников «Алые паруса», несмотря на рост заболевших коронавирусом. Слова Власова передает телеканал «Дождь».
Эпиодемиолог: «Алые паруса» отольются Петербургу кровавыми слезами
Фото: ТАССТАСС
Эпидемиолог назвал мероприятия, подобные «Алым парусам», главной проблемой.
«Это празднование отольется Санкт-Петербургу кровавыми слезами», - сказал эксперт.
Он отметил, что высокая заболеваемость в стране продолжается, и никакие собрания в закрытых помещениях в количестве 20-30 человек или на открытых пространствах более 1000 человек неприемлемы.
По словам Власова, на сегодняшний день все медицинские организации в Петербурге загружены почти полностью.
В сети обсуждают прошедшее 25 июня мероприятие «Алые паруса», которое посетили около 40 тысяч человек.
При этом на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Петербурга ужесточили ограничения. С 17 июня в городе запретили работу фуд-кортов, детских комнат в ТЦ. Кафе и развлекательные учреждения по ночам могут работать только на доставку. Также власти города обязали вакцинироваться 65% чиновников.
Общество,Василий Власов,Правительство Санкт-Петербурга,Санкт-Петербург,
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