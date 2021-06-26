Песков ответил на слухи о дискриминации непривитых в Кремле

Сообщения о том, что к работникам аппарата президента и правительства, не прошедших вакцинацию против коронавируса, применяются дискриминирующие дисциплинарные меры, опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

«Это не правда», - заявил Песков, комментируя получившую распространение в СМИ информацию о том, что сотрудников администрации президента и аппарата правительства, не прошедших вакцинацию от COVID-19 не будут назначать на более высокие должности и награждать госнаградами.

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что ему неизвестно о каких-либо акциях «антипрививочников», и в очередной раз опроверг существование обязательной вакцинации в РФ.

На вопрос, замечают ли в Кремле подобные общественные события Песков ответил: «Нет, мы не замечаем. Я нигде не читал, не видел ничего об этом».

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за истекшие сутки в России выявили 21 665 новых случаев заражения коронавирусом.