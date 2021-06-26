В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Песков ответил на слухи о дискриминации непривитых в Кремле

Елена Прошина
31 минуту назад
Сообщения о том, что к работникам аппарата президента и правительства, не прошедших вакцинацию против коронавируса, применяются дискриминирующие дисциплинарные меры, опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков ответил на слухи о дискриминации непривитых в Кремле
Фото: ТАССТАСС
«Это не правда», - заявил Песков, комментируя получившую распространение в СМИ информацию о том, что сотрудников администрации президента и аппарата правительства, не прошедших вакцинацию от COVID-19 не будут назначать на более высокие должности и награждать госнаградами.
Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что ему неизвестно о каких-либо акциях «антипрививочников», и в очередной раз опроверг существование обязательной вакцинации в РФ.
На вопрос, замечают ли в Кремле подобные общественные события Песков ответил: «Нет, мы не замечаем. Я нигде не читал, не видел ничего об этом».
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за истекшие сутки в России выявили 21 665 новых случаев заражения коронавирусом.
Из них в Москве — у 8457 человек, в Подмосковье — у 2504. В Санкт-Петербурге —у 1247 жителей.
Общество,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители