Сделать прививки можно в 33 медорганизациях региона, где развернуто в общей сложности 66 пунктов вакцинации. По данным оперштаба на 26 июня, в Брянской области с начала пандемии вывялено 43 266 случаев заражения коронавирусом, в том числе 236 - за последние сутки, выздоровели 41 505 человек, 459 пациентов умерли. Всего к 26 июня 175 545 жителей Брянской области сделали прививку от ковида.