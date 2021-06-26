В штабе отметили, что вакцинацию должны пройти работники торговли, общественного питания, отделений финансовых организаций и почтовой связи
, многофункциональных центров, общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сфера культуры, спортивных объектов. А также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций. Прививку первым компонентом вакцины нужно сделать до 1 октября, вторым - до 15 ноября.