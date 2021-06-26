В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Меньшов заболел коронавирусом

Деловая газета "Взгляд"
45 минут назад
Режиссер Владимир Меньшов не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду» в Московской области, сообщили в пресс-службе партии.
Меньшов заболел коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Меньшов заболел коронавирусной инфекцией, потому не смог поучаствовать в мероприятии, пояснили РИА «Новости» в пресс-службе.
Там пояснили, что Меньшов заболел в легкой форме. До этого источник, близкий к руководству партии, сообщал о решении президиума внести в общефедеральный список кандидатов от на выборах в Госдуму председателя Сергея Миронова, его сопредседателей Захара Прилепина и Геннадия Семигина, а также Меньшова и сенатора Александра Бабакова.
Общество,Геннадий Семигин,Владимир Меньшов,Захар Прилепин,Александр Бабаков,Сергей Миронов,Госдума,РИА Новости,Московская Область,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители