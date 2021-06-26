Скандал вокруг ЕГЭ: Решение нестандартного задания «слили» в Сеть

В соцсетях разгорается скандал вокруг сдачи экзамена ЕГЭ по информатике и ИКТ, впервые принимавшийся в компьютерной форме. Из-за того, что он проводился в течение двух дней, часть принимавших в нем участие детей получила возможность заранее решить предлагавшиеся в его ходе задания. Об этом сообщает Telegram-канал ОбОбраз.

ЕГЭ по информатике и ИКТ шел в течение двух дней — 24 и 25 июня. Он состоял из 27 заданий. Наиболее серьезные трудности вызвало у выпускников последнее. По окончании первого дня экзамена, его условие было выложено на ряде пабликов в сети. Вечером того же дня «коллективный разум» интернета решил его. Ответы оказались доступны всем желающим.

Те из недавних школьников, кто шел сдавать «информатику» во второй день, ознакомились с ними и были готовы справиться с заковыристой 27-й задачей. Получив свои задания, они обнаружили, что им досталось точно такое же задание, что и их предшественники днем ранее. Таким образом, считают пользователи Сети, они получили преимущество при сдаче ЕГЭ по информатике.

Возмущенные этим фактом граждане уже создали петицию на сайте change.org с требованием к Рособрнадзору и Федеральному центру тестирования не учитывать при подсчете баллов ответы на скандальный пункт задания.

Они считают, что «некомпетентно, неправильно и нечестно было дать такое задание во всех часовых поясах и в оба дня проведения КЕГЭ».