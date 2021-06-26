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Беглов порвал рынду на "Алых Парусах" и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на празднике выпускников «Алые Паруса», случайно оторвал веревку у традиционной рынды — морского колокола, которым возвещают начало праздника.
«В добрый путь!» — пожелал удачи выпускникам Беглов и подошел к колоколу.
Общество,Видео,Александр Беглов,Санкт-Петербург,
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