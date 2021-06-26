В Ленобласти велосипедисты устроили заезд с секс-игрушками: видео

Странная кавалькада граждан на велосипедах, у каждого из которых за спиной висело по надутой резиновой женщине, стала объектом съемки автомобилиста, едущего по Новоприозерскому шоссе в Ленинградской области
. Об этом сообщил
Telegram-канал Baza.
На кадрах, попавших в Сеть, видно, как по обочине многополосной магистрали гуськом двигаются девять велосипедистов. К спине каждого из них приторочено по надутой «резиновой женщине» из секс-шопа.
Выяснилось, что граждане следовали в сторону Лосевских порогов для участия в фестивале «Вуокса – смена поколений 2021». В рамках этого мероприятия намечен сплав по течению реке в рамках «Bubble Baba Challenge». Этот заплыв на надувных «резиновых женщинах» проходит уже в 10-й раз. Ему, как заявляли ранее организаторы «челенджа», должен был предшествовать велопробег «Вело-ББЧ-Заезд» с надутыми «бабами» за спинами участников по маршруту Санкт-Петербург-Лосево.
Напомним, что сплавы «Bubble Baba Challenge» ежегодно проходили с 2003 года, собирая десятки участников и зрителей. В 2012 году власти мероприятие запретили. Организаторы утверждали, что это было связано со строительством мостов и рядом административных причин. В рамках фестиваля «Вуокса – смена поколений 2021» также должен состояться кубок Ленобласти по гребному слалому, водный марафон «Волчулец» (дистанции в 100, 50 и 20 километров) и шоу.