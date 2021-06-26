Накануне был завершен этап контроля "Спутник Лайт", рассказал министр. До конца июня в гражданский оборот поступят порядка 2,5 миллиона доз вакцины, уточнил Мурашко.

"Спутник Лайт" будет применяться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных, отметил глава Минздрава

Он также сообщил, что в мегаполисах сейчас наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому министр призвал россиян быстрее прививаться.