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Россиянам стала доступна вакцина «Спутник Лайт»

Ювелина Бернст
20 минут назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, передает ТАСС.
Накануне был завершен этап контроля "Спутник Лайт", рассказал министр. До конца июня в гражданский оборот поступят порядка 2,5 миллиона доз вакцины, уточнил Мурашко.
"Спутник Лайт" будет применяться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных, отметил глава Минздрава.
Он также сообщил, что в мегаполисах сейчас наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому министр призвал россиян быстрее прививаться.
Четвертая российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» была зарегистрирована 6 мая. На сегодняшний день в стране также зарегистрированы препараты: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Общество,Видео,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,
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