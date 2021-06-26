"Пандемии COVID нет?!": Ведущий выругался из-за «Алых парусов»

В сеть попала фотография с мероприятия «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
, занимающем первое место в России
по числу смертей от коронавируса. «Что происходит?» - задался вопросом экономический обозреватель Царьграда Юрия Пронько
. Свое мнение он выразил
в Telegram-канале.
Фото: Пятый каналПятый канал
На фотографии привычная для «Алых парусов» картина – толпа из тысяч людей. Однако, напомнил Пронько, Петербург занимает первое место в России по числу смертей от COVID-19 на 100 тысяч человек.
"В кафе и рестораны нельзя, а на многотысячные сборы можно? Без вакцины нельзя, 30% сотрудников обязательно на удаленку, новые штаммы привезли из забугорья, но границы открыты?», - написал Пронько.
Он также напомнил слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной
, которая заявила, что $30 млрд, которые граждане не вывезли за границу из-за пандемии, ведут к росту цен.
«Надо выполнять рекомендации главы ЦБ?» - задался вопросом эксперт.
"Пандемии COVID нет? < > У власти дуализм? Бизнес? Что, ..., происходит?!" – пишет в заключение Пронько.
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Петербурга
ужесточили ограничения. С 17 июня в городе запретили работу фуд-кортов, детских комнат в ТЦ. Кафе и развлекательные учреждения по ночам могут работать только на доставку. Также власти города обязали вакцинироваться 65% чиновников.
На «Алые паруса» было решено пустить только выпускников и сотрудников мероприятия. На время проведения праздника в центре города запретили работу магазинов и кафе.
«Алые паруса» отмечается в Санкт-Петербурге ежегодно с советских времен среди выпускников школ. Как правило, праздник проводится в ближайшую к самой светлой белой ночи субботу, ориентировочно 18—27 июня, за исключением 22 июня.