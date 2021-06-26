"Пандемии COVID нет?!": Ведущий выругался из-за «Алых парусов»

В сеть попала фотография с мероприятия «Алые паруса» в Санкт-Петербурге , занимающем первое место в России по числу смертей от коронавируса. «Что происходит?» - задался вопросом экономический обозреватель Царьграда Юрия Пронько . Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

Фото: Пятый канал Пятый канал

На фотографии привычная для «Алых парусов» картина – толпа из тысяч людей. Однако, напомнил Пронько, Петербург занимает первое место в России по числу смертей от COVID-19 на 100 тысяч человек.

"В кафе и рестораны нельзя, а на многотысячные сборы можно? Без вакцины нельзя, 30% сотрудников обязательно на удаленку, новые штаммы привезли из забугорья, но границы открыты?», - написал Пронько.

Он также напомнил слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной , которая заявила, что $30 млрд, которые граждане не вывезли за границу из-за пандемии, ведут к росту цен.

«Надо выполнять рекомендации главы ЦБ?» - задался вопросом эксперт.



"Пандемии COVID нет? < > У власти дуализм? Бизнес? Что, ..., происходит?!" – пишет в заключение Пронько.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти Петербурга ужесточили ограничения. С 17 июня в городе запретили работу фуд-кортов, детских комнат в ТЦ. Кафе и развлекательные учреждения по ночам могут работать только на доставку. Также власти города обязали вакцинироваться 65% чиновников.

На «Алые паруса» было решено пустить только выпускников и сотрудников мероприятия. На время проведения праздника в центре города запретили работу магазинов и кафе.