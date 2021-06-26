В День молодежи состоится онлайн-марафон «ЯМолодость»

В честь Дня молодежи в России 26 и 27 июня пройдет онлайн-марафон «ЯМолодость» в официальной группе Росмолодежи ВКонтакте, сообщили в пресс-службе агентства.

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Кроме того, молодые россияне презентуют свои идеи для молодежных блоков национальных проектов России.

На онлайн-марафоне объявят о результатах первого этапа Всероссийского конкурса для студентов «Твой Ход» и анонсируют начало следующего.

В эти дни на странице Росмолодежи Instagram выйдет AR-маска «Навигатор твоих возможностей», которая представит проекты для участия молодых людей.

На городских мостах по всей России появятся арт-инсталляции о ценностях молодежи. Участники «Большой перемены» запустят онлайн-эстафету «Молодежь меняет мир» с видеообращениями о своих достижениях. Также пройдут добровольческие акции #МолодежьПомогает с участием волонтеров #МыВместе.