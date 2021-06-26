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В День молодежи состоится онлайн-марафон «ЯМолодость»

Ювелина Бернст
1 час назад
В честь Дня молодежи в России 26 и 27 июня пройдет онлайн-марафон «ЯМолодость» в официальной группе Росмолодежи ВКонтакте, сообщили в пресс-службе агентства.
В День молодежи состоится онлайн-марафон «ЯМолодость»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Участникам марафона представят лекции Российского общества «Знание» о благотворительности с актером Константином Хабенским, о покорении космоса с советским летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой, о великих географических открытиях с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и об Арктике с губернатором Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
Кроме того, молодые россияне презентуют свои идеи для молодежных блоков национальных проектов России.
На онлайн-марафоне объявят о результатах первого этапа Всероссийского конкурса для студентов «Твой Ход» и анонсируют начало следующего.
В эти дни на странице Росмолодежи Instagram выйдет AR-маска «Навигатор твоих возможностей», которая представит проекты для участия молодых людей.
На городских мостах по всей России появятся арт-инсталляции о ценностях молодежи. Участники «Большой перемены» запустят онлайн-эстафету «Молодежь меняет мир» с видеообращениями о своих достижениях. Также пройдут добровольческие акции #МолодежьПомогает с участием волонтеров #МыВместе.
Завершится марафон концертом на Центральной площади набережной города Судак в Крыму. На мероприятии выступят резиденты арт-кластера «Таврида»: Владимир Бабенко, Илья Аноприев, Ксения Лебедева, Любовь Павлушина, Дмитрий Колоницкий, Apossiona, Dr. Gleb.
Общество,Валентина Терешкова,Антон Алиханов,Константин Хабенский,Ямало-Ненецкий Автономный Округ,Калининградская Область,Россия,
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