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Назван способ предотвратить инфаркт и инсульт

Майк Габриелян
1 час назад
Российский врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как вовремя предотвратить инфаркт и инсульт. Об этом кандидат медицинских наук поведала в своем видеоблоге.
Назван способ предотвратить инфаркт и инсульт
Фото: ТАССТАСС
Медик напомнила, что сердечные болезни являются самой распространенной причиной смерти на планете. Люди внезапно умирают или становятся инвалидами.
«У нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов», - сказала Кореневич.
Она предложила не ждать неприятностей, а «проявить активную жизненную позицию»: пройти обследование на атеросклероз, сдать ряд анализов, а затем показать результаты кардиологу.
Особенно это касается людей старше 40 лет и тех, кто жалуется на проблемы с сердцем. Обследование должно включать ЭКГ в покое и с нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий, щитовидной железы, почек, печени, холтеровское мониторирование (непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение 1-3 суток) , клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимию.
Ранее специалисты обозначили нестандартные признаки болезней сердца, на которые следует обращать внимание.
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