Назван способ предотвратить инфаркт и инсульт

Медик напомнила, что сердечные болезни являются самой распространенной причиной смерти на планете. Люди внезапно умирают или становятся инвалидами.

Она предложила не ждать неприятностей, а «проявить активную жизненную позицию»: пройти обследование на атеросклероз, сдать ряд анализов, а затем показать результаты кардиологу.

Особенно это касается людей старше 40 лет и тех, кто жалуется на проблемы с сердцем. Обследование должно включать ЭКГ в покое и с нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий, щитовидной железы, почек, печени, холтеровское мониторирование (непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение 1-3 суток) , клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимию.