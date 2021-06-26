Цены на поддельные сертификаты о вакцинации взлетели

Цена сертификатов о вакцинации от коронавируса на черном рынке достигает 30 тысяч рублей. Об этом рассказала ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец, пишет РИА "Новости".

Фото: ТАСС ТАСС

"В основном сертификаты продаются через интернет-сайты, даркнеты, социальные сети и мессенджеры: Facebook, Instagram, TikTok, What'sApp и Telegram. В прочих странах также задействованы крупные торговые площадки (такие как Amazon и eBay)", - сказала она.

Хейфец отметила, что некоторые сертификаты предусматривают "расширенный" пакет услуг, например, внесение данных в реестр вакцинированных от коронавируса.

По словам эксперта, рынок подделок растет из-за того, что власти ужесточили меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Она полагает, что такие сертификаты могут снизить эффективность ограничений.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита в столице смогут только те горожане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют ПЦР-тесты, действительные в течение трех дней.