Минтруд планирует вернуть "молоко за вредность"

Министерство труда и социальной защиты предлагает вернуть практику выдачи молока или других кисломолочных за работу на вредном производстве, сообщает "Парламентская газета". Под вредными условиями Минтруда подразумевает 968 химических, три биологических (микроорганизмы-продуценты, патогенные микроорганизмы, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов) и один физический фактор - ионизирующее излучение.

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Вместо молока, по выбору работника, могут выдаваться кисломолочные жидкие продукты, йогурты с содержанием жира до 2,5%, творог не более 9% жирности, сыр не более 24% жирности или продукты для диетического питания.

Для каждого продукта положена различная дозировка - для йогурта - 500 грамм, для творога - 100 грамм, а для сыра - 60 грамм. Выдача продуктов впрок - несколько порций за раз - будет запрещена, однако вместо "молока за вредность" работники могут согласиться на замену в виде компенсационных выплат.