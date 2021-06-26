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Минтруд планирует вернуть "молоко за вредность"

Газета.Ru
26 минут назад
Министерство труда и социальной защиты предлагает вернуть практику выдачи молока или других кисломолочных за работу на вредном производстве, сообщает "Парламентская газета". Под вредными условиями Минтруда подразумевает 968 химических, три биологических (микроорганизмы-продуценты, патогенные микроорганизмы, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов) и один физический фактор - ионизирующее излучение.
Минтруд планирует вернуть "молоко за вредность"
Фото: DepositphotosDepositphotos
Вместо молока, по выбору работника, могут выдаваться кисломолочные жидкие продукты, йогурты с содержанием жира до 2,5%, творог не более 9% жирности, сыр не более 24% жирности или продукты для диетического питания.
Для каждого продукта положена различная дозировка - для йогурта - 500 грамм, для творога - 100 грамм, а для сыра - 60 грамм. Выдача продуктов впрок - несколько порций за раз - будет запрещена, однако вместо "молока за вредность" работники могут согласиться на замену в виде компенсационных выплат.
Норма выдачи "молока за вредность" была упразднена в России в 2020 году, она действовала с 1965 года.
Общество,Минтруд,Парламентская газета,
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