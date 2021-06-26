В Госдуме указали на опасность фиктивных справок о вакцинации

По его словам, те, кто купили поддельный документ, не только рискуют своим здоровьем, но также и подвергают опасности других. Депутат подчеркнул, что при неблагоприятном стечении обстоятельств если человек сам заболеет и предъявит данный сертификат, то он может быть привлечен к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от действий, резюмировал Куринный.