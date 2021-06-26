В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Госдуме предупредили об опасности фиктивных справок о вакцинации

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил об опасности фиктивных справок о вакцинации от коронавируса. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.
В Госдуме указали на опасность фиктивных справок о вакцинации
Фото: ТАССТАСС
По его словам, те, кто купили поддельный документ, не только рискуют своим здоровьем, но также и подвергают опасности других. Депутат подчеркнул, что при неблагоприятном стечении обстоятельств если человек сам заболеет и предъявит данный сертификат, то он может быть привлечен к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от действий, резюмировал Куринный.
Парламентарий также добавил, что следует активнее убеждать население в необходимости вакцинации, тогда количество, желающих сделать прививку добровольно, а не избежать этого, купив поддельный документ, будет расти.
Ранее сообщалось, что трое подозреваемых в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации стоимостью четыре-пять тысяч рублей были задержаны столичными полицейскими. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, трое задержанных организовали изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Они принимали заказы через интернет-магазин и доставляли документы курьером.
Общество,Алексей Куринный,Госдума,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители