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Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

RT на русскомиещё 6
1 час назад
В аэропортах Москвы задержаны 37 рейсов, ещё 17 отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующую информацию «Яндексу» предоставляют столичные аэропорты.
Так, во Внукове задержан один рейс, отменены восемь. В аэропорту Домодедово задерживается 32 рейса, отменено шесть. В Шереметьеве задержаны четыре рейса, три отменены.
О причинах изменений расписания не сообщается.
Общество,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Яндекс,Москва,
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