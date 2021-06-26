Жизнь россиян изменится с 1 июля

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Пенсионный фонд России (ПФР) начнёт приём заявлений на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от восьми до 17 лет.

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Размер ежемесячного пособия будущей маме, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, — 50 процентов величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Претендовать на выплату могут женщины, срок беременности которых шесть и более недель. Пособие будут выплачивать до месяца родов (включительно).

Право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет имеет мама или папа, в одиночку воспитывающие детей, в отношении которых по решению суда предусмотрена уплата алиментов. Размер пособия — 50 процентов величины регионального прожиточного минимума для детей.

Важное условие для начисления выплат — размер дохода семьи. По правилам он не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Подать заявление на получение пособия можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства, уточнили в пресс-службе ПФР.

О новых видах пособий для россиян президент Владимир Путин объявил в своём Послании Федеральному Собранию. Важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут его вырастить, отметил он.

Согласно приказу МЧС , владельцы пляжей будут обязаны обеспечить водолазное обследование и очистку дна водоёма, отведённого для купания, от водных растений, коряг, стекла, камней и предметов, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей.

Также пришедших отдохнуть будет необходимо проинформировать о возможности купания и мерах безопасности. В этом помогут сигнальные флаги, информационные стенды, а также специальное звуковое оповещение.

На пляже должна быть информация о его режиме работы, владельце, обслуживающей организации, их реквизитах и телефонах. Также необходимо разместить сведения о приёмах оказания первой помощи и мерах по профилактике несчастных случаев на воде; о прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха; о схеме пляжа и зонах купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей; о номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных служб или формирований, скорой медицинской помощи и полиции.

О чрезвычайных ситуациях и происшествиях на пляже будет необходимо проинформировать экстренные оперативные службы.

Ежегодно перед началом эксплуатации пляжа его владелец должен направить в подразделение ГИМС МЧС России заявление-декларацию.

Запрещается перевозка и хранение древесины, если сведения об этом не внесены в Государственный лесной реестр.

Древесину будут учитывать на всех этапах: заготовки, транспортировки, складировании и отгрузки, переработки и продажи, в том числе экспорта. Все склады и пункты переработки леса должны быть зарегистрированы в Государственном лесном реестре.

Для перевозки древесины нужно получить электронный сопроводительный документ. Он не потребуется только при перевозке леса, заготовленного гражданами для собственных нужд, или если до десяти кубометров древесины куплено на розничном рынке или в организации розничной торговли.

Аграрии смогут получить страховку в случае гибели урожая при ЧС природного характера.

Также закон установил размер субсидии, перечисляемой на возмещение части затрат на уплату страховой премии по объекту сельхозстрахования.

С 1 июля 2021 года она составит 80 процентов. В таком размере для малых аграриев она сохранится до 2023 года и затем начнёт снижаться на 10 процентов ежегодно — до 50 процентов в 2025 году. Для крупных предприятий уменьшение начнётся через год, размер субсидии составит 50 процентов уже к 2024 году.

Кроме того, закон предусматривает создание фонда компенсационных выплат. Его будут формировать за счёт отчислений, которые страховщики делают из части полученных премий. Размер переводов каждый год будет устанавливать объединение страховщиков, но он должен быть не менее пяти процентов от полученных премий.

Выделение подзон на приаэродромных территориях станет не желательным, а обязательным.

Это позволит защитить людей от негативного воздействия, вызванного шумом самолётов, то есть от несоответствия эквивалентного уровня звука, возникающего из-за полётов, санитарно-эпидемиологическими требованиям.

В общей сложности на приаэродромной территории выделят семь подзон. Для седьмой подзоны предусмотрен ряд ограничений по использованию земельных участков. В том числе речь идёт о запрете на возведение, реконструкцию, эксплуатацию отдельных видов объектов капитального строительства. При этом такие ограничения не распространят на участки, права на которые возникли до выделения подзоны.

Этим же документом уточнён порядок участия граждан в принятии решений в области градостроительной деятельности. Впредь участники публичных слушаний и общественных обсуждений смогут вносить предложения и замечания как в письменной, так и в электронной форме.

Сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) о мерах соцзащиты, социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах можно будет получить, позвонив в специальный кол-центр.

В ЕГИССО сформирована персонифицированная информация о гарантированных мерах соцподдержки.

С 1 декабря 2020 года доступ к этой информации можно получить через портал госуслуг, с 1 июля 2021 года данные сведения также будут сообщать через единый кол-центр. С 1 января 2022 года узнать о положенных льготах можно будет и при личном посещении органов власти.

В реализуется более трёх тысяч мер социальной поддержки. Однако далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, так как не у каждого есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения.

Вступит в силу запрет для государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов , военнослужащих иметь второе гражданство и вид на жительство за рубежом.

Запрет касается в том числе губернаторов и их заместителей, региональных и муниципальных депутатов, главы Центрального банка и его заместителей, председателя и аудиторов Счётной палаты , уполномоченных по правам человека, ребёнка и предпринимателей.

Госслужащие, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны сообщить об этом руководству в течение десяти дней со дня вступления закона в силу. После этого они смогут работать на своих должностях в течение шести месяцев. Но только в том случае, если за 20 дней с момента вступления закона в силу предоставят документы о намерении отказаться от второго гражданства или вида на жительство. Затем должностным лицам нужно будет представить документы, подтверждающие отказ от второго гражданства. Военнослужащие по контракту, не представившие таких документов в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу, также могут быть досрочно уволены с военной службы.

В этот же день вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, запрещающие иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране сотрудникам, которые занимают должности, не относящиеся к государственной или муниципальной службе, но при этом предполагающие допуск к гостайне, — речь идёт об обеспечивающем персонале госорганов.

1 июля. Все виды надзора сведут в один реестр

Начинает работать Единый реестр видов контроля (надзора) — он был создан в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

В реестр войдут все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней. Также в нём будет указано, за какую сферу отвечает тот или иной надзорный орган.

Информация из ресурса будет доступна в Интернете, то есть предприниматели смогут посмотреть подробное описание каждого вида контроля и узнать, с какой периодичностью будут осуществлять проверки.

Если за год на электронный кошелёк резидента РФ, предоставленный иностранным банком, будет зачислено в общей сложности больше 600 тысяч рублей, гражданину нужно будет подать отчёт в налоговый орган

Прежде валютное законодательство обязывало резидентов предоставлять налоговикам информацию об использовании счетов и вкладов, открытых в банках за пределами России. Однако на электронные средства платежа, в том числе электронные кошельки, такое требование не распространялось.

Кроме того, вступает в силу запрет принимать электронные средства платежа для переводов без открытия банковского счёта на территории России для оплаты товаров или услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также проводить с помощью таких кошельков операции, связанные с внешнеторговой деятельностью и договорами займа. Указанные ограничения не распространяются на платёжные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платёжной системы.

Кроме того

1 июля. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим работников, при продаже товаров собственного производства или оказании услуг при расчётах придётся применять контрольно-кассовую технику: двухлетней переходных период, в течение которого они от этой обязанности были освобождены, подошёл к концу.

1 июля. Четырнадцатилетним гражданам, впервые получающим российский паспорт, и иностранцам, получающим российское гражданство, будут вручать экземпляр Конституции.

1 июля. Минимальный размер капитала микрокредитной компании должен составлять два миллиона рублей. Исключение сделают для организаций предпринимательского финансирования и компаний, учредителем которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

10 июля. Кредитные кооперативы, в состав которых входит более трёх тысяч человек, будут обязаны размещать на своем сайте информацию о себе, а также ряд документов о своей работе. Перечень такой информации установит Банк России. Ещё одно требование — кредитные кооперативы должны будут передавать сведения, которые содержатся в реестре его членов, в Центробанке.