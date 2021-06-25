Назвавшему русских "дремучим народцем" Шендеровичу дали совет

«Виктор Шендерович снова проехался по Православию, поясу Богородицы и дремучему народцу. Виктор Анатольевич, а можно вы когда-нибудь пошутите про Стену Плача, синагогу, на всю голову упоротых хасидов, иудаизм? Нет? Ну ладно тогда», - написал «Голос Мордора».
«Не может одновременно работать пояс Богородицы и вакцина, не может, надо выбирать. Если долгое время лечить поясом Богородицы, Петриком, Кашпировским Они растлевают не только душу, но и мозги. И отношение к вакцинации – это последствие длительного растлевания мозгов», - заявил Шендерович.