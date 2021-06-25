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Назвавшему русских "дремучим народцем" Шендеровичу дали совет

Вероника Полынина
1 час назад
Писателю и журналисту Виктору Шендеровичу после слов о том, что русские – «дремучий народец», посоветовали шутить про Израиль и иудаизм. С такой рекомендацией к Шендеровичу обратились авторы телеграм-канала «Голос Мордора».
Назвавшему русских "дремучим народцем" Шендеровичу дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Виктор Шендерович снова проехался по Православию, поясу Богородицы и дремучему народцу. Виктор Анатольевич, а можно вы когда-нибудь пошутите про Стену Плача, синагогу, на всю голову упоротых хасидов, иудаизм? Нет? Ну ладно тогда», - написал «Голос Мордора».
Накануне в эфире программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» Шендерович заявил, что вакцинация в России провалилась, потому что русскому народу всегда внушали недоверие к врачам как «чуждым элементам, врагам народа, немцам» и внушали, что исцеляет пояс Богородицы.
«Не может одновременно работать пояс Богородицы и вакцина, не может, надо выбирать. Если долгое время лечить поясом Богородицы, Петриком, Кашпировским Они растлевают не только душу, но и мозги. И отношение к вакцинации – это последствие длительного растлевания мозгов», - заявил Шендерович.
Общество,Виктор Шендерович,Эхо Москвы,Израиль,
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