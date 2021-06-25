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Вузы получили право заселять в общежития только привитых студентов

Вероника Полынина
56 минут назад
Министерство образования РФ разрешило российским вузам заселять в общежития только привитых от коронавируса студентов, передает РИА «Новости».
Вузы вправе заселять в общежития только привитых студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», - заявили в пресс-службе министерства.
В ведомстве напомнили, что вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся как во время учебного года, так и во время летней практики, а также – за жизнь и здоровье сотрудников.
Ранее Финансовый университет при правительстве РФ объявил о том, что с 1 сентября будет заселять в свои общежития только студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им.
На прошлой неделе власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В частности, вакцинироваться должны работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, салонов красоты, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также чиновники. В настоящее время обязательная вакцинация действует в 10 регионах, с понедельника к ней подключатся еще 8 субъектов Федерации.
Общество,Финансовый университет,Минобрнауки,Правительство Москвы,РИА Новости,
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