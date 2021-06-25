Ракова заявила о выходе Москвы на новый антирекорд по ковиду

«По этому показателю мы тоже вновь перешли Рубикон и вышли на новый антирекорд; что тоже очень нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице в реанимации. Их сейчас от общего объема уже около 15%», — рассказала Ракова. Спросили ее и о QR-кодах, по которым в Москве будут пускать в рестораны и кафе тех, кто сделал прививку, сдал ПЦР-тест или недавно переболел COVID-19. Заммэра сказала, что введение QR-кодов для общественного транспорта, а также в фитнес-клубах и парикмахерских «пока не рассматривается». Однако в будущем «в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», — добавила Ракова.