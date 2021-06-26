Туроператоры грозят пустыми отелями в Краснодарском крае , а медики убеждены в необходимости прививок для туристов

В этом году отечественную туристическую сферу штормит даже сильнее, чем в предыдущем. Еще совсем недавно российские курорты и отели, особенно приморские, пользовались своим монопольным на фоне закрытие границ положением и завышали цены, часто, мягко говоря, необоснованно. Но возобновление авиасообщения с Турцией с 22 июня привело к снижению спроса на отдых в России . Теперь же ужесточение антиковидных мер сначала в Севастополе и некоторых других местах, а теперь и в Краснодарском крае может и вовсе привести к срыву туристического сезона в регионе, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Туроператоры утверждают, что уже начался «шквал» отмены бронирований.

Как сказала «СП» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ограничения поставят под удар отдых миллионов россиян. На данный момент отели Сочи на июль уже загружены на 70%, Геленджика — на 65%, Анапы — в высоком ценовом сегменте на 82%, в среднем — на 67%, в экономе — на 65%. Да и на август в Сочи забронировано около 60% мест, в Геленджике и Анапе — по 50%.

Напомним, по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева , с 1 июля заселяющимся в отели, пансионаты и санатории необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. А с 1 августа и этого недостаточно — обязателен будет сертификат о вакцинации (за исключением тех, кто имеет подтвержденные медицинские противопоказания).

В АТОР заявили, что эти требования технически невыполнимы для туристов, так как чтобы успеть получить сертификат к 1 августа, гражданам необходимо получить первую дозу вакцины в самое ближайшее время, а сделать это, учитывая возросшие очереди, будет затруднительно. Например, в Хабаровском крае вакцинация была частично приостановлена 25 июня из-за дефицита препаратов. С другой стороны, между двумя прививками должен пройти 21 день, так что у россиян есть еще почти две недели для того, чтобы осуществить необходимую процедуру.

В настоящий момент привито около 12% населения РФ. При этом на внутрироссийские туры приходилось около 75-80% всех бронирований.

В письме, направленном правительству, АТОР утверждает, что спрос на местные курорты может сократиться минимум на 50%. Некоторые представители рынка называют и цифру в 80%. Уже начался возврат средств за турпакеты и бронирования, а ведь только на август приходится почти 25% годового дохода региона от туристической отрасли. Поэтому в организации попросили отменить требования о вакцинации и позволить гостям заселяться только по ПЦР-тесту.

Правда, сдерживающим фактором для туристов могут стать финансовые потери. Ведь, как говорят туроператоры, невозможность сделать прививку не является прописанным в документах форс-мажором, а, значит, и возвращать деньги клиентам будут со штрафными санкциями. И чем ближе срок поездки, тем больше будет штраф.

Исполнительный директор Альянса туристический агентств (АТА) Наталья Осипова считает, что ограничения действительно могут сказаться на туристическом сезоне и на праве людей на отдых.

- Все мы понимаем, что раз власти считают их необходимыми, эти ограничительные меры нужны и важны. Проблема в том, что чисто арифметически и физически многие люди не смогут поставить прививку в срок из-за сложной ситуации и высокого спроса на вакцинацию. Только в Москве очереди стоят по полтора часа, представляете, что происходит в регионах? Значит, в августе туристы не смогут уехать отдохнуть даже при полностью проплаченной путевке.

Второй момент, который нас беспокоит, заключается в том, что все эти ограничения касаются только официальных объектов размещения, то есть отелей и пансионатов. Но если турист едет в частный сектор самостоятельно, там никаких ограничений нет. У нас и так теневой сектор благополучно развивается, а это только еще больше его подстегнет. Получается, организованный туризм под контролем, а самостоятельный полностью из-под него выбывает, что может свести на нет эффект ограничений.

Не проще ли оставить на летний период обязательным только тест ПЦР и дать возможность людям отдохнуть? Все уже поняли, что необходимо вакцинироваться. Да и сделать ПЦР недешево, что приведет к удорожанию отдыха. Но это хотя бы возможно физически.

«СП»: - Некоторые представители турсферы уже говорят о возможном срыве летнего сезона. Все настолько серьезно?

- Да, я согласна с этими оценками. Все довольно серьезно. Но я поставила бы во главу угла не срыв туристического сезона, который означает потери для бизнеса. В первую очередь, идет срыв отпускного периода россиян, которые ждали этот отдых и не смогут им воспользоваться. И еще и понесут затраты, ведь по закону туроператор может выставить клиенту штраф за аннуляцию тура, так как это не его ответственность. Эти расходы будут возложены на людей, которые останутся без отдыха и без денег

Впрочем, медики мнение туроператоров не разделяют. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок убежден в том, что срыв турсезона российскому югу не грозит, так как у людей достаточно времени для вакцинации, а возможные экономические потери не сравнятся с потерями человеческих жизней в случае ослабления ограничений.

- Заявления о срыве сезона - это откровенная ложь и попытка надавить на власти. Требования обязательной вакцинации вводятся с 1 августа. Сейчас у нас 20-е числа июня. У людей, которые купили путевки на август, предостаточно времени, чтобы пройти полную вакцинацию, получить сертификат и спокойно ехать с ним отдыхать. И никакого срыва сезона не будет. Если же люди отказываются вакцинироваться, то такие люди на курортах и так не нужны. «Антипрививочники» создают основную массу людей, которая сейчас лежит в больницах под кислородом и умирает. А сколько народа они еще могут перезаражать?

Туроператоры прекрасно знают, кто купил у них путевки, у них есть имена и контакты этих людей. Значит, нужно наладить работу, посадить администраторов, которые будут всем клиентам рассылать сообщения о том, что с 1 августа обязательна вакцинация. А дальше люди будут сами решать, делать ли им прививку и приезжать ли по этой путевке. И я не думаю, что они будут массово отказываться от туров.

«СП»: - А тесты ПЦР, которым призывает ограничиться туротрасль, не являются достаточной гарантией безопасности?

- Давайте рассматривать этот вопрос со стороны потребителя. Тест ПЦР делается платно и стоит около двух тысяч рублей. Семье из 3-4 человек придется платить по 6-8 тысяч за эти тесты, причем делать их нужно в последний момент, так как их срок действия 2-3 дня. А прививку гражданам делают бесплатно. Что лучше – платить по две тысячи с носа или пройти вакцинацию бесплатно.

Что касается безопасности, если не привитый человек заболевает, то шанс умереть у него раньше был 1 к 30, а сейчас, с более агрессивным индийским штаммом – 1 к 20 или даже к 15. У нас сейчас в реанимациях все места заняты, люди лежат в очереди на кислород. Одной кислородной маской дышат три пациента по очереди, вот что творится. Все рассуждения о том, чтобы ввести послабления, ведут к потерянным жизням. И ради чего? Ради того, чтобы кто-то получил очередную сотню тысяч себе на яхту.

Нельзя забывать и о персонале гостиничной сферы. Он должен быть привит на сто процентов, как сделала Турция, после чего мы возобновили с ней авиасообщение. Если кто-то не хочет прививаться, это его право. Но у людей также есть право на труд в безопасных условиях, на охрану здоровья и на жизнь. Массовая вакцинация нужна в том числе для того, чтобы люди, вынужденные каждый день ходить на работу, имели возможность делать это безопасно.

Если кто-то не хочет прививаться, он может воспользоваться своим правом. Но и работодатель имеет право его уволить, чтобы не создавать проблем для других работников. И законодательство позволяет делать это в условиях эпидемии. Седьмой пункт статьи 83 Трудового кодекса об увольнении по независящим от работодателя и работника обстоятельствам предусматривает эпидемию. И закон этот был принят в 2001 году, задолго до пандемии коронавируса.