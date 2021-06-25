Группа «Би-2» составила свой плейлист для СберЗвука

Группа «Би-2» поделилась с поклонниками своими любимыми треками перед онлайн-выступлением, которое кинотеатр Okko покажет 27 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: пресс-служба пресс-служба

В плейлисте чередуется психоделический поп Glass Animals, «воодушевляющий инди-рок о человеческом несовершенстве» от Modest Mouse и молодая британская звезда Holly Humberstone. За ними следует Easy Life от хоррор-панк-группы Skeletons, «солнечный трек The Morning Yells и холодные волны трансового синтезатора» от норвежского дуэта Smerz в песне Flashing.

Okko покажет концерт «Би-2» из пустынных «Лужников» 27 июня (начало в 19:00). NewBest XL - один из самых масштабных концертов в истории группы - должен был пройти со зрителями, но из-за эпидемиологической обстановки его пришлось перенести.

В «Би-2» решили провести концерт в онлайн-формате, чтобы поддержать связь со слушателями. В перерывах между песнями музыканты расскажут, как проходили съемки клипа «Нам не нужен герой», пообщаются со зрителями и обсудят судьбу NewBest XL.