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«Угробить тур-индустрию»: Читатели «Рамблера» об ограничениях в Краснодарском крае

Алиса Селезнёва
1 час назад
Читатели «Рамблера» поспорили о том, «убьет ли туротрасль» решение властей Краснодарского края заселят в отели только привившихся туристов.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».
В свою очередь туроператоры отметили, что у россиян началась «истерия» из-за введения антиковидных правил на краснодарских курортах. Туристы «обрывают телефоны» и просят отменить туры, а владельцы отелей стали массово снижать цены на август, предлагать скидки и специальные предложения.
Читатели «Рамблера» поспорили об обоснованности таких требований, и часть комментаторов пришла к выводу, что в России хотят «угробить целую тур-индустрию и оставить тысячи людей без средств».
Однако другие участники дискуссии высказали мнение, что ограничения пойдут только на пользу черноморским курортам России.
«Не приезжайте, пожалуйста. Мы тут сами как-нибудь. Убьем нескольких зайцев: держатели местного отелеантисервиса пусть повышают уровень обслуживания и получают деньги за реально предоставляемые услуги, комфорт и уют, завоз ковида из других регионов тормознется, дышать всем станет легче», «Надо вообще отказаться от отдыха в Краснодарском крае. Годок посидят и образумятся, приведут в порядок отели, курорты и всю инфраструктуру, заодно и цены сбросят», - отметили они.
В свою очередь ряд комментаторов подчеркнул, что вообще не хотят ехать на юг в «вирусные рассадники».
«Как обычно поеду я с женой, братом, дочкой и зятем на дачу в Подмосковье. Кругом лес, за грибами схожу, недалеко речка, искупаюсь в ней, позагораю, рыбку половлю ( ) И видел я все эти вирусы в одном месте», - заметил пользователь портала.
Общество,Видео,Вениамин Кондратьев,Краснодарский Край,
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