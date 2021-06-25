«Угробить тур-индустрию»: Читатели «Рамблера» об ограничениях в Краснодарском крае

«Не приезжайте, пожалуйста. Мы тут сами как-нибудь. Убьем нескольких зайцев: держатели местного отелеантисервиса пусть повышают уровень обслуживания и получают деньги за реально предоставляемые услуги, комфорт и уют, завоз ковида из других регионов тормознется, дышать всем станет легче», «Надо вообще отказаться от отдыха в Краснодарском крае. Годок посидят и образумятся, приведут в порядок отели, курорты и всю инфраструктуру, заодно и цены сбросят», - отметили они.
«Как обычно поеду я с женой, братом, дочкой и зятем на дачу в Подмосковье. Кругом лес, за грибами схожу, недалеко речка, искупаюсь в ней, позагораю, рыбку половлю ( ) И видел я все эти вирусы в одном месте», - заметил пользователь портала.