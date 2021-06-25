«Угробить тур-индустрию»: Читатели «Рамблера» об ограничениях в Краснодарском крае

Читатели «Рамблера» поспорили о том, «убьет ли туротрасль» решение властей Краснодарского края заселят в отели только привившихся туристов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».

В свою очередь туроператоры отметили, что у россиян началась «истерия» из-за введения антиковидных правил на краснодарских курортах. Туристы «обрывают телефоны» и просят отменить туры, а владельцы отелей стали массово снижать цены на август, предлагать скидки и специальные предложения.

Читатели «Рамблера» поспорили об обоснованности таких требований, и часть комментаторов пришла к выводу, что в России хотят «угробить целую тур-индустрию и оставить тысячи людей без средств».

Однако другие участники дискуссии высказали мнение, что ограничения пойдут только на пользу черноморским курортам России.

«Не приезжайте, пожалуйста. Мы тут сами как-нибудь. Убьем нескольких зайцев: держатели местного отелеантисервиса пусть повышают уровень обслуживания и получают деньги за реально предоставляемые услуги, комфорт и уют, завоз ковида из других регионов тормознется, дышать всем станет легче», «Надо вообще отказаться от отдыха в Краснодарском крае. Годок посидят и образумятся, приведут в порядок отели, курорты и всю инфраструктуру, заодно и цены сбросят», - отметили они.

В свою очередь ряд комментаторов подчеркнул, что вообще не хотят ехать на юг в «вирусные рассадники».