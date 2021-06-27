В Бурятии ввели обязательную вакцинацию

Обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники учреждений социальной службы - домов престарелых, домов ребенка, домов инвалидов; социальные работники, обслуживающие граждан на дому. Также вакцинироваться должны работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, сферы обслуживания - торговли, общественного питания, пищевой промышленности; работники сферы услуг - парикмахерских, ателье, прачечных, химчисток, саун, бань, салонов красоты, гостиниц, отелей, турбаз. Вакцинироваться обязаны работники учреждений культуры, досуга и спорта, МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений
, единых расчетных центров.