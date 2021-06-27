В Бурятии ввели обязательную вакцинацию

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Бурятии расценивается как неблагополучная. Если 22 мая прирост числа заболевших за сутки составлял 16%, то в последующие дни показатель увеличился до 59%. По словам Ханхареева, чаще болеют люди трудоспособного возраста - от 18 до 60 лет. Их удельный вес в структуре общей заболеваемости составляет 69%. Отмечается рост числа заболевших среди лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом.