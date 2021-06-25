Нет реагентов: В «Инвитро» перестали тестировать на антитела

В сети лабораторий «Инвтро» заявили о приостановке тестирования на антитела к COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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В компании заявили, что такие исследования не будут проводиться семь-десять дней.

Приостановка тестирования связана с дефицитом реагентов для тестов. После поставки реагентов анализ будет снова доступен.

О проблемах с ковидными анализами BFM ранее рассказали жители Москвы. Москвичка Надежда, переболевшая коронавирусом несколько месяцев назад и решившая сдать анализ на антитела, не смогла никуда записаться.

«Я решила сдать сегодня тест на антитела количественные именно к RBD-домену S-белка. < > В лаборатории КДЛ мне сказали, что именно этот тест - американский тест Abbott. Он не выполняется и не будет, скорее всего, до 1 июля, потому что нет реактивов по всей сети. Я пришла в «Инвитро», и там оказалась аналогичная ситуация», - рассказала она.

По данным BFM, в Москве выстроились очереди не только на вакцинацию, но и на сдачу ПЦР-тестов и анализов на антитела. Жительница Москвы Анна рассказала порталу, что в «Гемотесте» результат теста на антитела теперь нужно ждать три дня вместо одного.