Нет реагентов: В «Инвитро» перестали тестировать на антитела

В сети лабораторий «Инвтро» заявили о приостановке тестирования на антитела к COVID-19. Об этом сообщает
РИА Новости.
В компании заявили, что такие исследования не будут проводиться семь-десять дней.
Приостановка тестирования связана с дефицитом реагентов для тестов. После поставки реагентов анализ будет снова доступен.
О проблемах с ковидными анализами BFM ранее рассказали
жители Москвы. Москвичка Надежда, переболевшая коронавирусом несколько месяцев назад и решившая сдать анализ на антитела, не смогла никуда записаться.
«Я решила сдать сегодня тест на антитела количественные именно к RBD-домену S-белка. < > В лаборатории КДЛ мне сказали, что именно этот тест - американский тест Abbott. Он не выполняется и не будет, скорее всего, до 1 июля, потому что нет реактивов по всей сети. Я пришла в «Инвитро», и там оказалась аналогичная ситуация», - рассказала она.
По данным BFM, в Москве выстроились очереди не только на вакцинацию, но и на сдачу ПЦР-тестов и анализов на антитела. Жительница Москвы Анна рассказала порталу, что в «Гемотесте» результат теста на антитела теперь нужно ждать три дня вместо одного.
С 28 июня посещать московские кафе и рестораны (внутренние залы, не веранды) смогут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки и отрицательного теста необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой. Летние кафе и веранды города без QR-кодов можно посещать по 11 июля включительно.