Читатели «Рамблера» схлестнулись из-за инцидента с Defender в Черном море

Читатели «Рамблера» приняли участие в дискуссии о показанном украинским «24 каналом» репортаже, в котором дополнили фейками рассказ об инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма

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23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.

Украинский телеканал «24 канал» снял репортаж, посвященный инциденту у берегов Крыма. В видео говорится, что российские военные начали кричать, когда британский эсминец вошел в территориальные воды страны. Однако доказательств того, что силовики «орали», украинские журналисты привести не смогли. В ранее опубликованных в Сети роликах такого поведения со стороны россиян также не видно.

Читатели «Рамблера» поспорили о профессионализме украинских журналистов и о том, что произошло в Черном море.

«Как славно премьер [Великобритании] Борис Джонсон отхлестал по щекам проходом «Дефендера» Мордор», - написал один из пользователей.

Однако ему иронично отметили, что «видели, как он отхлестал».

«Корабль на 180 развернулся и деру дал)», «Весь мир увидел смелых англосаксов:) Как же они дёру давали от испуга)», - написали комментаторы.