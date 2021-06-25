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Читатели «Рамблера» схлестнулись из-за инцидента с Defender в Черном море

Алиса Селезнёва
1 час назад
Читатели «Рамблера» приняли участие в дискуссии о показанном украинским «24 каналом» репортаже, в котором дополнили фейками рассказ об инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.
Читатели «Рамблера» схлестнулись из-за инцидента с Defender в Черном море
Фото: ReutersReuters
23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.
Украинский телеканал «24 канал» снял репортаж, посвященный инциденту у берегов Крыма. В видео говорится, что российские военные начали кричать, когда британский эсминец вошел в территориальные воды страны. Однако доказательств того, что силовики «орали», украинские журналисты привести не смогли. В ранее опубликованных в Сети роликах такого поведения со стороны россиян также не видно.
Читатели «Рамблера» поспорили о профессионализме украинских журналистов и о том, что произошло в Черном море.
«Как славно премьер [Великобритании] Борис Джонсон отхлестал по щекам проходом «Дефендера» Мордор», - написал один из пользователей.
Однако ему иронично отметили, что «видели, как он отхлестал».
«Корабль на 180 развернулся и деру дал)», «Весь мир увидел смелых англосаксов:) Как же они дёру давали от испуга)», - написали комментаторы.
Также участники дискуссии отметили, что нет ничего удивительного в том, как на украинском телевидении подеется информация, так как «сама страна сплошной фейк». Они выразили мнение, что «НАТО вполне себе дает отчет, что конфликт с Россией им ни к чему» и Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в альянс.
Общество,Борис Джонсон,НАТО,Республика Крым,
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