Познер проведет отпуск за рубежом

Российский телеведущий рассказал, что обычно проводит свой отпуск за рубежом, и в этом году не намерен делать исключений, сообщает News.ru.
По его словам, это вообще довольно личная тема, поэтому о своих планах на отпуск телеведущий не рассказал.
Ранее Владимир Познер объяснил, почему важно строго контролировать проведение обязательной вакцинации от COVID-19 в России, а также высказался в поддержку мер по созданию COVID-free ресторанов. Познер отметил, что аналогичный опыт других стран, в частности, Израиля, доказал эффективность мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.