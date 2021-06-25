Познер проведет отпуск за рубежом

Российский телеведущий рассказал, что обычно проводит свой отпуск за рубежом, и в этом году не намерен делать исключений, сообщает News.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, это вообще довольно личная тема, поэтому о своих планах на отпуск телеведущий не рассказал.

Познер подчеркнул, что для него идеальный отпуск – это отдых, во время которого чувствуешь себя хорошо.