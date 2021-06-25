«Страх смерти взял верх»: журналист раскрыла личный опыт вакцинации

Журналист Сиб.фм Росина Мирясова, ее супруг и старшие родственники прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Они рассказали о том, с какими «побочками» пришлось столкнуться и поделились итогами исследования на антитела после прививки от COVID-19.

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Заметим, что вакцинация от коронавируса в настоящее время вызывает множество споров. При этом против прививок высказываются не только противники вакцинации, но и граждане, поставившие себе и своим детям прививки от других опасных болезней.

Журналист издания Сиб.фм Росина Мирясова сделала себе второй компонент вакцины «Спутник V» более месяца назад. Вакцинацию от коронавируса прошли также ее родственники. Они поделились своим опытом и пояснили, что перед первым уколом, как и многие, сомневались и боялись.

«Мы с супругом тоже опасались. Еще больше опасалась ставить прививку моя мама. Но страх смерти от коронавирусной инфекции пересилил тревогу испытать неприятные побочные эффекты», –рассказала Росина Мирясова.

Она отметила, что после первого укола испытала небольшой дискомфорт только в течение первых суток.

«Сознание было неясным весь день, веером повысилась температура до 37 градусов и были головные боли. Хотя, может быть, голова заболела из-за того, что я в этот день работала вместо того чтобы взять выходной после прививки. Но на следующий день я встала в прекрасном состоянии», - поделилась журналистка.