Штамм коронавируса "Дельта" становится доминирующим в России , отмечается его более высокая заразность. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 20 393, сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"В настоящий момент происходит смена доминирующего штамма коронавируса, речь об индийском штамме "Дельта". Вирус приобрел особые свойства, которые обуславливают более высокую заразительность", - сказал он.

Горелов добавил, что также изменился и возрастной состав заболевших. Молодые люди и подростки, ведущие социально активный образ жизни, стали болеть чаще и в результате интенсивно распространять вирус в своей среде и других возрастных группах. Кроме того, граждане в последнее время пренебрегают мерами эпидемиологической безопасности: не носят маски в транспорте, не соблюдают социальную дистанцию и посещают места массового скопления людей.