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В России за сутки выявили 20 393 случая заболевания коронавирусом

RT на русском
1 час назад
В России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
20 тысяч случаев COVID выявили в России за сутки
Фото: ТАССТАСС
За сутки скончался 601 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 568 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 132 064.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 929 639 пациентов. За сутки выздоровели 14 024 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 13 505 человек.
Днём ранее сообщалось о 20 182 случаях коронавируса в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала адекватными принимаемые в регионах ограничения из-за коронавируса.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.
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