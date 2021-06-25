20 тысяч случаев COVID выявили в России за сутки

За сутки скончался 601 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 568 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 132 064.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 929 639 пациентов. За сутки выздоровели 14 024 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 13 505 человек.