Молодость не зависит от возраста, считают почти треть респондентов

По данным опроса, около половины респондентов (46%) могут отличить поп-ит от симпл-димпл.

Фото: ТАСС ТАСС

27 июня в России отмечают День молодёжи. В прошлом году Государственная Дума приняла закон, который повышает возраст этой категории населения с 30 до 35 лет. Медиахолдинг Rambler&Co спросил пользователей Рунета, что они думают о своей молодости и современной молодежи.

Видео дня

Почти треть (31%) респондентов высказались против возрастных рамок и считают, что человек сам определяет, причислять себя к молодёжи или нет. 19% опрошенных считают, что молодость заканчивается в 30, столько же – что в 25 лет. 15% согласились с законодательством и причислили к молодёжи людей до 35 лет, 10% – до 21 года и 6% «снизили» возраст до 18 лет. Стоит отметить, что большинство участников опроса при этом оказались старше 35 лет (86%).

Треть пользователей (33%) довольны своей молодостью и вспоминают много приятных моментов. 23% считают, что многое упустили, будучи молодыми. 22% называют этот период лучшим в жизни, ещё 22% утверждают, что их молодость ещё продолжается.

Поскольку «молодёжь» – понятие размытое, аналитики Rambler&Co спросили у россиян про ключевые ассоциации к этому слову. Больше четверти опрошенных (26%) первым делом вспомнили учёбу и новые открытия, 22% – легкомысленность, 20% – свободу, 11% – веселье, столько же выбрали перемены, у 10% молодёжь ассоциируется с любознательностью.

62% опрошенных назвали молодость финансово комфортным периодом, несмотря на то что зарабатывали тогда меньше денег. 23% ответили, что в период с 14 до 30 лет им всегда хотелось большего, 8% в молодости могли позволить себе больше, а для 7% уровень жизни остался таким же комфортным.

19% активно следят за трендами и видят себя на одном уровне с молодежью. 9% с возрастом заметили, что общаются только со сверстниками или людьми постарше, а ответ «в наше время было лучше» выбрали 6% россиян. Две трети респондентов (66%) отмечают, что находят общий язык с новыми поколениями, но не понимают некоторых современных увлечений. Так, например, при ответе на вопрос «Что такое симпл-димпл и поп-ит» почти четверть (24%) россиян уверенно указали, что это антистресс-игрушки. Для 30% эти слова оказались новыми, 22% слышали о них, но сами не пользовались, а 24% не в курсе нового тренда.