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Опубликовано видео с разными костюмами МЧС

Александр Кузьмин
1 час назад
МЧС России в Тик Ток аккаунте показали забавное видео со всеми защитными костюмами. Кадры, которые набрали в социальной сети больше двух миллионов просмотров, публикует “Lenta.ru”.
На видео работники МЧС прыгают по лестнице в разных защитных костюмах - монтаж сделан таким образом, что каждый при каждом прыжке спасателя его одежда сменяется на другую.
Напомним, что аккаунт МЧС в популярной сети Тик Ток появился 7 февраля. Он служит популяризации у молодёжи культуры безопасности населения.
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