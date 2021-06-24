Эстонию высмеяли за отказ от диалога с Россией

ЕС. Россиян рассмешило заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, выступившей против саммита Россия

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«О, как Эстония развернулась, Европой командует, браво», «Теперь понятно, почему американцы выводят войска из Афганистана - этого потребовала Эстония», «Сама Эстония? Ух ты!», «Эстонские львы.)))», - написали пользователи «Рамблера», комментируя соответствующую новость.

Читатели «пожалели» Эстонию, которая надеется на поддержку США, но находится от них слишком далеко.

«А Эстония граничит с США? Нет? Жалко мне Эстонию», «Запад окончательно деградировал и пришел к своему закату», «Местные русофобы... Для вас вступают мрачные времена», «Когда у европейских варваров созреет цивилизация, сами приползут к России за диалогом», - предрекли комментаторы.

Ранее Кая Каллас отреагировала на инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель, предложившей провести первый за семь лет саммит Россия – ЕС.

Эстонский премьер выступила против российско-европейского диалога, поскольку, по ее мнению, для него «не пришло время».