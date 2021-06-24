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Ответ на санкции: Россияне предложили заморозить имущество Зеленского

Вероника Полынина
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десятков российских банков, в числе которых ВТБ, Газпромбанк и другие.
Имущество Зеленского предложили заморозить
Фото: ТАССТАСС
По мнению пользователей «Рамблера», украинский лидер своими руками разрушает экономику страны.
«Что творит, порвал экономику в клочья», «Зеленский совсем не разбирается в государственных делах», «И чего добьется этим. Курс гривны к доллару что ли повысится», «Самое смешное что Зеленский выталкивает Россию с тех позиций, где сама Украина зарабатывала на сотрудничестве с Россией» - недоумевают читатели.
Пользователи предположили, что российские банки вряд ли расстроили украинские санкции, а также напомнили, что России всегда есть, чем ответить соседу.
«Я бы закрыл, все украиньске бизнесы в России. Без возможности продажи и вывода денег. Это было бы хорошим ответом», «Давно пора заморозить все счета и имущество Зеленского в России», «А тем кто в России зарабатывает, запретить получать в рублях!!!! и отказаться от российского газа, нефти и электричества!!!», «Не пора ли ввести нам санкции против Украины, может быть тогда они протрезвеют?», - возмутились комментаторы.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики. В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».
Общество,Владимир Зеленский,КБ "Юнистрим",Банк ВТБ,Газпромбанк,Россия,Украина,
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