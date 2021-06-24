Имущество Зеленского предложили заморозить

«Что творит, порвал экономику в клочья», «Зеленский совсем не разбирается в государственных делах», «И чего добьется этим. Курс гривны к доллару что ли повысится», «Самое смешное что Зеленский выталкивает Россию с тех позиций, где сама Украина зарабатывала на сотрудничестве с Россией» - недоумевают читатели.
«Я бы закрыл, все украиньске бизнесы в России. Без возможности продажи и вывода денег. Это было бы хорошим ответом», «Давно пора заморозить все счета и имущество Зеленского в России», «А тем кто в России зарабатывает, запретить получать в рублях!!!! и отказаться от российского газа, нефти и электричества!!!», «Не пора ли ввести нам санкции против Украины, может быть тогда они протрезвеют?», - возмутились комментаторы.