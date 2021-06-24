По словам специалиста, в сложившейся ситуации следует говорить не о закрытии курортов для людей без прививки от коронавируса, а об их открытии для вакцинированных россиян.

"Я бы на эту тему посмотрел по-другому. Я бы говорил не о закрытии курортов, а об их открытии для привитых. Потому что если бы мы существовали в парадигме прошлого года, то это однозначно было бы закрытие всех курортов внутреннего туризма. Благодаря наличию вакцин мы можем в этом году открыть курорты для привитых граждан при такой тяжёлой эпидемиологической ситуации, которая хуже, чем в прошлом году. И это большой плюс", — сказал первый вице-президент АТОР.

Вместе с тем Канторович отметил, что другие регионы России вслед за Краснодарским краем также могут объявить о приёме только привитых туристов.

"Можно ли ожидать введения аналогичного решения в других регионах? Я думаю, что да. Всё-таки основной "донор" туристов в нашей стране — это Москва. В Москве ситуация с заболеваниями, как мы знаем, очень тяжёлая. Понятно, что регионы, где коечная емкость не предназначена для лечения большого количества людей, боятся приезда туристов из московского региона, в котором сосредоточено большинство заболевших. Чуть ли не половина новых случаев регистрируется в Москве. Столицу можно рассматривать как "красную зону" для остальных регионов.



Если будут закрываться курорты Краснодарского края, а как мы видим, они закрываются, если будет закрываться крымский регион, по Севастополю мы видим, что будет, то туристы перенаправят свои маршруты отдыха в другие регионы. А другие регионы будут точно также бояться", — сказал он.

Также Канторович дал совет не сделавшим прививку людям, желающим отправиться на отдых на юг России. Он отметил, что те, кто сделает прививку в ближайшее время, успеют посетить Краснодарский край в августе и сентябре.