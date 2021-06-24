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"В масках сидеть невозможно": москвичи пожаловались на +42 градуса в транспорте

Вероника Полынина
49 минут назад
Москвичи плавятся от жары в общественном транспорте.
"В масках сидеть невозможно": москвичи пожаловались на +42 градуса в транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Очевидцы сообщают, что температура воздуха в трамвае, следующем по маршруту 3, составляет +42 градуса.
«В масках сидеть невозможно, люди в салоне с веерами, открыты окна, но это никак не помогает от жары», - пожаловалась пассажирка Анна.
По ее словам, водитель трамвая на просьбу включить кондиционер сказала, что он не работает.
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Температура воздуха в столице третий день подряд бьет рекорды 100-летней давности. 23 июня метеостанция ВДНХ зафиксировала в Москве 34,8 градуса – это июньский максимум за всю историю метеонаблюдений – с 1879 года. Сегодня синоптики обещают 35-37 градусов и новый температурный рекорд.
Небольшое понижение температуры ожидается только после выходных. По прогнозам Гидрометцентра, на следующей неделе в столицу придут грозы, а жара ослабнет до плюс 30 градусов.
Ранее сообщалось, что с начала июня в московском транспорте выявили 27 тысяч нарушений режима ношения масок и перчаток.
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