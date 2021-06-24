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Исследование Rambler&Co: 41% россиян остаются дома во время аномальной жары

Елена Прошина
26 минут назад
Согласно опросу, только 18% респондентов переносят жару без последствий.
Почти половина россиян остаются дома во время аномальной жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На этой неделе в Москве зафиксирован температурный максимум более чем за сто лет – 22 июня термометр показал 33,7 градуса. Предыдущий рекорд в столице, +31,8, был в далёком 1917 году. В регионах также наблюдается аномальная жара. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у пользователей Рунета, как они переносят высокую температуру воздуха.
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Жара плохо влияет на физическое самочувствие 38% респондентов. 33% отмечают падение работоспособности, 18% переносят высокую температуру за окном без последствий, а 11% такая погода нравится даже больше.
Более половины россиян отметили, что жара не влияет на их повседневные расходы. 25% тратят меньше, 24% – больше. В период аномально высокой температуры 41% респондентов предпочитают оставаться дома. 36% уезжают за город, 18% ищут себе рабочее пространство с хорошим кондиционером и лишь 5% считают, что на улице жара переносится лучше.
Среди домашних лайфхаков от аномальной погоды лидирует питьё большого количества воды – 41%. 22% ставят рядом с собой вентиляторы или пользуются кондиционером, по 17% респондентов советуют открывать все окна и чаще ходить в душ, 3% помогает освежающее мороженое.
Если всё же пришлось выйти на улицу, то 43% стараются ходить только в тени, 20% предпочитают надевать самую лёгкую одежду, ещё 20% – передвигаются на машине с кондиционером. В отличие от дома, на улице мало кому помогает вода – только 12% пьют её чаще, 5% выбирают маршруты прогулок рядом с водоёмами.
Из транспорта в жару больше всего ценится личный автомобиль (60%). 21% россиян легче ходить пешком, ответы 8% респондентов распределились между такси, велосипедами и самокатами и лишь 6% выбирают общественный транспорт.
Почти половина участников опроса (49%) считает комфортной для июня температуру 21-24 градусов, 28% были бы рады видеть на термометре 24-27 градусов, 19% – 18-21 градусов, а 4% любят похолоднее – 15-18 градусов.
Опрос проходил на портале «Рамблер» 21-23 июня 2021 года. Охват составил 251 099 пользователей, среди которых 67% мужчин и 33% женщин.
Общество,Рамблер,Москва,
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