Антипрививочников посоветовали отправлять в морг

Автор Telegram-канала «Кремлевская прачка» предложил отправлять антипрививочников на экскурсии в «красные зоны» ковидных больниц или в морги.

По мнению автора, только так людей, выступающих против вакцинации, можно переубедить. Еще одним способом он назвал просветительскую деятельность.

«Чтобы народ доверял вакцинам, нужно, чтобы из каждого утюга рассказывали о принципах их противодействия коронавирусной инфекции на понятном языке, так сказать, на пальцах», - подчеркнул он (орфография и пунктуация автора сохранены).

В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России (уровень марта), а в последние дни в стране выявляют от 17 до 20 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.

В столице и Подмосковье идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).