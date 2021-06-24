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Антипрививочников посоветовали отправлять в морг

Елена Прошина
1 час назад
Автор Telegram-канала «Кремлевская прачка» предложил отправлять антипрививочников на экскурсии в «красные зоны» ковидных больниц или в морги.
По мнению автора, только так людей, выступающих против вакцинации, можно переубедить. Еще одним способом он назвал просветительскую деятельность.
«Чтобы народ доверял вакцинам, нужно, чтобы из каждого утюга рассказывали о принципах их противодействия коронавирусной инфекции на понятном языке, так сказать, на пальцах», - подчеркнул он (орфография и пунктуация автора сохранены).
В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России (уровень марта), а в последние дни в стране выявляют от 17 до 20 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.
В столице и Подмосковье идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за неделю темпы вакцинации выросли в 1,7 раза. Более 20 миллионов россиян получили хотя бы один компонент антиковидного препарата, почти 17 миллионов прошли полный курс.
Общество,Видео,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,
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